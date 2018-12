TD Securities - Mögliches Goldhoch bei 1.300 Dollar je Unze im nächsten Jahr

Gold könnte wahrscheinlich aus dem oberen Ende seiner derzeitigen Handelsspanne ausbrechen und seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt herausfordern, so Bart Melek von TD Securities. Stützend seien hierbei die kürzlichen Kommentare der Offiziellen der Federal Reserve, berichtet Scrap Register Melek zitierte unter anderem Robert Kaplans Anmerkungen darüber, dass die USA nicht immun gegenüber einer Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums seien. Zudem erwähnte er auch Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Vor diesem Hintergrund sei Gold am Montag über 1.250 Dollar je Unze gestiegen.Kaplan habe auf eine Abschwächung der finanziellen Anreize innerhalb der USA aufmerksam gemacht, die als Rückenwinde fungiert hatten. Des Weiteren habe er Gegenwinde durch Handelsunsicherheit, der Schwäche und stärkeren Volatilität am Aktienmarkt sowie einer Renditekurve erwähnt, die auf dem Weg zur Umkehr ist. So sei es wahrscheinlich, meint Melek, dass Gold das obere Ende seiner derzeitigen Handelsspanne durchbrechen könnte.Die Prognose eines Goldhochs von 1.300 Dollar je Unze im nächsten Jahr beruht auf der Vorstellung, dass die US-amerikanische Zentralbank die Geldpolitik nicht "restriktiver" machen wird und der US-Dollar an Stärke verliert.© Redaktion GoldSeiten.de