Saxo Bank prognostiziert Gold bei 1.700$ für 2020

Der Goldpreis hat sich in Verlauf des Jahres sehr gut entwickelt, da Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und Sorgen über den Handelskrieg das Edelmetall unterstützten, berichtet Al Arabiya English So meint Ole Hansen, leitender Rohstoffstratege bei der Saxo Bank: "Ich denke, dass wir den Tiefpunkt im Wachstum noch vor uns haben, nicht hinter uns, und das könnte auch zu einem weiteren Goldpreisanstieg führen." Weiter sagte Hansen, dass der Goldpreis nächstes Jahr um bis zu 10% bis 15% auf 1.700 Dollar je Unze steigen könne und der Anstieg in den folgenden Jahren andauern werde.Das schwächelnde Wirtschaftswachstum hatte ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Goldpreis, ein Faktor, der bis ins nächste Jahr eine Rolle spielen werde, so Al Arabiya English weiter. Unsicherheiten hätten laut Ben Kilbey von Golbal Platts Investoren in Gold als Hedge getrieben. "Der Markt bleibt Gold gegenüber bis ins nächste Jahr halbwegs bullisch; Banken sind mild bei Raten, Weltwirtschaftssignale sind mehrdeutig", fügte Kilbey hinzu.Allerdings könnte sich eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China Kilbey zufolge negativ auf den Goldpreis auswirken. Investoren würden sich seiner Ansicht nach riskanteren Vermögenswerten widmen.Hansen bleibt trotz potenzieller Schwierigkeiten bullisch: "Es wird einige Zeit dauern, bis sich das Weltwirtschaftswachstum erholt und in dieser Zeit denke ich, dass es Platz für alternative Investitionen wie Gold gibt."© Redaktion GoldSeiten.de