J.P. Morgan: Gold könnte bei 2.000 USD seinen Reiz verlieren

Wie Fox Business berichtet, könnte Gold nach Einschätzung der Strategen bei J.P. Morgan Chase & Co. im Bereich um die 2.000-Dollar-Marke die Puste ausgehen. Demnach schrieb die Rohstoffanalystin Natasha Kaneva jüngst: "Nachdem wir über zweieinhalb Jahre lang eine optimistische Einschätzung zu den Goldpreisen beibehalten haben, glauben wir, dass Gold wahrscheinlich einen letzten Aufschwung erleben wird, bevor die Preise zum Jahresende sinken."Man gehe davon aus, dass Gold in den Bereich von 2.000 USD steigen könnte, die Bewegung aber nicht von Fundamentaldaten gestützt werde.Damit Gold nachhaltig über diesem wichtigen Niveau verbleiben könnte, müsste die Realrendite, oder die Nominalrendite abzüglich der Inflationsrate, um weitere 75 Basispunkte von -90 Basispunkten auf -165 Basispunkte fallen. "Obwohl dies nicht unwmöglich ist, erscheint es angesichts unserer aktuellen makroökonomischen Prognose und Politik in den USA doch unwahrscheinlich," heißt es seitens der Analysten.Die Schätzung der US-Bank besagt, dass die Realrenditen leicht auf -75 Basispunkte steigen dürften und dass Gold im vierten Quartal 2020 durchschnittlich bei 1.880 USD pro Unze liegen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de