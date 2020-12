Boom der Silbernachfrage im Jahr 2021?

"Während wir die letzten Handelstage des Jahres 2020 einläuten, fängt die nächste Etappe der Silberhausse gerade erst an. Erwarten Sie einen Boom bei der Silbernachfrage im Jahr 2021." So beginnt ein in dieser Woche auf kingworldnews.com veröffentlichter Artikel.Laut Peter Boockvar sei es durchaus ratsam, momentan ein Investment in Silber zu erwägen, denn ihm zufolge sollte das weiße Metall im kommenden Jahr sowohl von seine jahrtausendelangen Eigenschaft als Geld als auch von einer Erholung der Wirtschaft profitieren."Ich weiß, dass Bitcoin im Moment "in" ist, aber ich möchte Sie ermutigen, einen Blick auf Silber zu werfen, welches die Schönheit, eine Währung zu sein, mit einer 4000 Jahre alten Geschichte verbindet" so Boockvar. Abgesehen von der Nachfrage nach Silber als Währung werde aber besonders die industrielle Nachfrage 2021 boomen: "Gleichzeitig entfällt die Hälfte der Nachfrage auf die Industrie, die sowohl von einer sich erholenden Wirtschaft im Jahr 2021 als auch von der Nachfrage nach erneuerbaren Energien profitieren wird, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, wo Silber ein wichtiger Rohstoff ist."© Redaktion GoldSeiten.de