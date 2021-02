Dan Oliver: Gold bei 10.000 $ klingt verrückt, ist aber durchaus möglich

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Daniel Oliver, dem Gründer von Myrmikan Capital, über dessen aktuelle Einschätzung des Finanzsystems. Er erklärt, dass das unglaubliche Gelddrucken der Zentralbanken nur zwei mögliche Szenarien zur Folge haben könne: Entweder werde die Inflation explodieren oder die Notenbanken werden die Leitzinsen deutlich anheben und damit das gesamte System kollabieren lassen.Bereits seit einiger Zeit rechnet Oliver mit deutlich höheren Goldpreisen, inzwischen schließt er mehr als 10.000 USD je Unze nicht mehr aus. Höhere Goldpreise seien in erster Linie eine Reaktion auf einen sinkenden US-Dollar: "Ich schaue auf Gold, nicht auf den Dollarpreis von Gold [...] Gold ist das stabilste, monetäre Medium, das es je gegeben hat, und deshalb ist es seit viertausend Jahren Geld", so Oliver. Wie lange eine solche Entwicklung, in welcher der Dollar rasant an Wert verlieren müsste, dauern werde, sei jedoch völlig unklar, räumt der Experte ein.© Redaktion GoldSeiten.de