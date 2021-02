Bericht von Johnson Matthey zu den Entwicklungen am PGM-Markt

Johnson Matthey veröffentlichte in dieser Woche einen neuen Bericht zum Markt der Platingruppenmetalle. Besprochen werden darin die Entwicklungen von Angebot und Nachfrage bei den einzelnen Metallen im Jahr 2020 sowie die entsprechenden Prognosen für das laufende Jahr.Die Marktforscher des Unternehmens kommen zu dem Ergebnis, dass für Platin, Palladium und Rhodium sowohl die Nachfrage als auch das Angebot im Jahr 2020 durch die Coronakrise stark beeinträchtigt wurden und somit niedriger ausgefallen sind als in den Vorjahren.Für den Verlauf des Jahres 2021 prognostiziert Johnson Matthey eine Erholung von Angebot und Nachfrage auf ein Vor-Pandemie-Niveau, sofern die Beeinträchtigungen durch die Pandemiemaßnahmen nachlassen.Man rechne mit einem höheren Angebot aus Südafrika, da lagernde, nur teilweise raffinierte PGM nach Ausfällen der Konverteranlage von Anglo American Platinum nun raffiniert werden dürften. Weiterhin erwarten die Marktforscher eine Zunahme des Recyclings von Altmetall, wobei dieses für Platin durch Kapazitätsengpässe bei der Verarbeitung von Altmetall aus Dieselkatalysatoren eingeschränkt bleiben könnte.Die Nachfrage der Automobilbranche dürfte indes aufgrund einer Erholung der Fertigung von Leichtfahrzeugen und der Umsetzung der China-VI-Gesetzgebung um 13% steigen. Weiterhin wird eine robuste industrielle Nachfrage nach PGM prognostiziert.Den Bericht können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de