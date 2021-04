Robert Kiyosaki: Bitcoin in 5 Jahren über 1 Mio. $ sein, aber ich bevorzuge noch immer Gold und Silber

Michelle Makori sprach für Kitco News vergangene Woche mit Robert Kiyosaki, dem Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad", über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold, Silber und den Kryptowährungen.Der langjährige Edelmetallverfechter prognostiziert in dem Interview, dass Bitcoin innerhalb von fünf Jahren über 1 Mio. US-Dollar steigen könnte: "Ich habe Bitcoin bei 9.000 USD gekauft und dachte, ich würde geschröpft werden, aber der Grund, warum ich es bei 9.000 USD gekauft habe, war, dass COVID die Weltwirtschaft heruntergefahren hat", erklärt er. "Aber jetzt sehe ich wie ein Genie aus, denn heute liegt er bei 55.000 Dollar. Ich denke, dass Bitcoin in fünf weiteren Jahren auf 1,2 Millionen Dollar steigen wird."Allerdings bevorzuge Kiyosaki nach wie vor Gold und Silber: "Bitcoin ist noch ungetestet. Aber ich habe das nötige Kapital, um den Schlag zu verkraften, wenn es nach unten geht. Aber Gold und Silber liebe ich - Gold und Silber sind das Geld Gottes."Das Gelddrucken der Regierung, die übermäßigen Stimulierungsmaßnahmen und die Abwertung des US-Dollars seien verantwortlich für den Reiz, den Gold, Silber und Kryptowährungen inzwischen ausüben. "Das Problem ist zu groß geworden, unsere Altersvorsorgen gehen pleite, die Babyboomer haben kein Geld, die Wirtschaft wurde lahmgelegt", so der Unternehmer. "Das System zwingt uns alle dazu, jetzt Gold- und Silber- und eventuell auch Krypto-Käufer zu werden."© Redaktion GoldSeiten.de