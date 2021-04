Russland beschleunigt seine Entdollarisierungspolitik

Die Bemühungen Wladimir Putins, Russlands Abhängigkeit vom Dollar zu reduzieren, haben zu einem wichtigen Meilenstein geführt. Dies berichtet in dieser Woche Bloomberg . Demnach ist der Anteil der in der US-Währung verkauften Exporte Ende 2020 erstmals unter 50% gesunken.Den größten Anteil am Rückgang der Verwendung des Dollars entfällt auf Russlands Handel mit China. Dieser wurde laut Angaben der Zentralbank des Landes im vierten Quartal 2020 zu mehr als drei Vierteln in Euro abgewickelt.Der Anteil des Euro an den Gesamtexporten erhöhte sich um mehr als 10 Prozentpunkte auf 36%. Der USD-Anteil lag bei 48,3%, der des Rubel bei 13,7%.Neben der Bemühungen um einen geringeren Einsatz des US-Dollars bei Exporttransaktionen hat die russische Zentralbank den Bestand an Gold und Euro in ihren internationalen Reserven erhöht, während sie ihre Treasury-Bestände abgebaut hat.© Redaktion GoldSeiten.de