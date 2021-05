Tesla-Fahrzeuge als Spionagewerkzeuge?

China hat seinen Funktionären und Militärangehörigen die Benutzung von Tesla-Fahrzeugen untersagt.Hintergrund dessen ist, daß die Tesla-Wagen sämtliche Nutzer-Daten wie z.B. Bewegungsprofile, Fahrweise, Telefonkontakte mit Dauer und Gesprächspartnern sowie alle weiteren persönlichen und fahrzeugbezogenen Daten an die Tesla-Zentrale übermitteln.Inwieweit diese grundsätzlich wertvollen Daten dann an Dritte weitergegeben oder verkauft werden, entzieht sich der Kenntnis und erst recht dem Einflussbereich der Fahrzeug-Nutzer. Mindestens dürften die einschlägigen Geheimdienste in den Besitz dieser Daten gelangen.Noch schlimmer als die Aussicht auf eine weitgehende Überwachung zumindest "ausgewählter" Tesla-Nutzer erscheint der chinesischen Führung die Möglichkeit, einzelne Fahrzeuge von jetzt auf gleich per "Fernwartung" stillzulegen.Weil Chinas Funktionäre und das Militär nicht vom Goodwill eines mit der US-Regierung zusammenarbeitenden Unternehmens abhängig sein sollen, hat man sich in Peking nun zu diesem gegen Tesla gerichteten Schritt entschlossen.Auch weitere Länder sollten darüber nachdenken, inwieweit ihre kritische Infrastruktur vor derartigen Einflußmöglichkeiten anderer Länder geschützt werden kann.Dabei handelt es sich - um dies klarzustellen - nicht einmal um ein Tesla-spezifisches Problem.Längst arbeiten weltweit alle Automobilhersteller an der Implementierung derartiger Systeme in ihre Gefährte. Sie wittern u.a. im Umgang mit den dabei gewonnen Daten zusätzliche Milliarden-Umsätze und die Geheimdienste der jeweiligen Heimatländer wird dies nicht weniger freuen!© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4439