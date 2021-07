Deutsche Börse meldet deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Xetra-Gold

Die Deutsche Börse meldete gestern eine deutlich gestiegene Nachfrage nach der von ihr emittierten Xetra-Gold in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021. Xetra-Gold sei damit nun das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier Europas."Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) ist zum 30. Juni auf einen neuen Rekord von 233 Tonnen angestiegen. Zum Jahreswechsel waren es noch 217 Tonnen Gold, das entspricht einem Plus von 16 Tonnen seit Jahresbeginn", heißt es in der Pressemitteilung . Und weiter: "Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger*innen Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Dabei entspricht jeder Anteilsschein genau einem Gramm Gold. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold hat mit 11,2 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht."Michael König, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities, wird wie folgt zitiert: "Im ersten Halbjahr hat die Nachfrage nach Xetra-Gold wieder angezogen, sodass unser Goldbestand einen neuen Rekord von 233 Tonnen erreicht. Eine gestiegene Nachfrage sehen wir gleichermaßen bei institutionellen als auch privaten Investoren."© Redaktion GoldSeiten.de