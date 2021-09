Viele Inder planen, dieses Diwali Gold zu kaufen

Indiens Bevölkerung scheint nach den Covid-Restriktionen wieder zunehmend Interesse an Goldprodukten zu haben. Laut dem Diwali Spending Index des Marktforschungsunternehmens YouGov planen demnach fast drei von zehn städtischen Indern (28 Prozent), in den nächsten drei Monaten Gold zu kaufen.Die Daten für den Diwali Spending Index wurden zwischen dem 17. und 20. August dieses Jahres online von YouGov Omnibus unter 2.021 Befragten im Land erhoben.Laut der Umfrage planen fast drei von fünf der goldkaufwilligen Befragten (58 Prozent), Gold für den persönlichen oder familiären Gebrauch zu kaufen, entweder in Form von physischem Gold oder über ein Goldprogramm des Einzelhandels. 38 Prozent gaben an, das gelbe Metall wahrscheinlich zu Investitionszwecken zu kaufen, entweder über Goldfonds oder in Form von physischem Gold.Weiterhin ergab die Umfrage, dass 69 Prozent dieser potenziellen Goldkäufer der Meinung sei, dass Diwali und die Festtage die beste Zeit für den Goldkauf sind.© Redaktion GoldSeiten.de