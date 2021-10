Dreht Silber jetzt?

Silber war in den letzten sechs Monaten "totes Geld", aber das Blatt wird sich bald wenden, denn die Fundamentaldaten des Edelmetalls deuten auf einen Ausbruch in Richtung 35 $ hin, dies erklärte Jim Iuorio, Geschäftsführer von TJM Institutional Services, kürzlich in einem Interview mit Michelle Makori, der Chefredakteurin von Kitco News."Ich bin schon eine ganze Weile long Silber – und es war ein schmerzhafter Handel. Kupfer ist letzte Woche aus einem ziemlich bedeutenden technischen Muster ausgebrochen, und ich glaube, dass Silber heute diesem Muster folgt", so Iuorio. Weiter heißt es: "Silber wurde wie Gold gehandelt und war in den letzten sechs, sieben Monaten totes Geld. Ich glaube, der Markt hat es als Edelmetall angesehen und wie ein Edelmetall gehandelt. Der 2,5-Billionen-Dollar-Markt für Kryptowährungen zog einen Teil des spekulativen Geldes zur Inflationsabsicherung an. Und er hat Gold und Silber zurückgelassen. Ich glaube, dass sich beides ändern wird, aber ich denke, dass es sich bei Silber jetzt ändert."Die technische Analyse zeigte, dass Silber innerhalb eines Jahres auf 35 $ steigen könnte, glaubt Iuorio. Als das weiße Metall über das Niveau von 22 $ stieg, habe sich ein enormes Aufwärtspotenzial eröffnet.Dem Experten zufolge werde sich die Wahrnehmung der Fundamentaldaten des Metalls ändern: "Silber könnte leicht in die Gruppe der grünen New Deal-Rohstoffe wie Kupfer eingeordnet werden. Silber wird in Solarpaneelen und für die elektrische Leitfähigkeit verwendet, was im Rahmen des New Green Deal sehr, sehr wichtig ist."© Redaktion GoldSeiten.de