The Silver Institute: Neuer Zwischenbericht zum Silbermarkt

Die Branchenorganisation The Silver Institute hat gemeinsam mit Metals Focus gestern einen neuen Bericht zur aktuellen Lage am Silbermarkt veröffentlicht. Der "Interim Silver Market Review" enthält historische Statistiken zu Angebot und Nachfrage sowie vorläufige Schätzungen für das Jahr 2021. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der jüngsten Vorhersagen:• Die Analysten erwarten im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der industriellen Nachfrage um 8%.• Für die Schmucknachfrage weltweit wird 2021 ein deutliches Plus von 18% prognostiziert.• Ebenfalls einen starken Anstieg dürfte es bei der Nachfrage nach Silberwaren geben (+25%).• Das physische Investment in Silber wird den Experten zufolge erneut zulegen und könnte ein Plus von 32% verzeichnen.• Die gesamte Nachfrage dürfte verglichen mit 2020 um 15% zulegen.• Die Produktion aus Silberminen könnte den Schätzungen zufolge 2021 um 6% steigen.• Das Angebot von Altsilber sollte erneut zunehmen, und zwar um 5%.• Das gesamte Angebot dürfte laut dem Silver Institute um 5% wachsen.Insgesamt dürfte der Silbermarkt im Jahr 2021 ein physisches Defizit aufweisen. Mit 7 Mio. Unzen wäre dies das erste Defizit seit 2015.Der jährliche Durchschnittspreis dürfte 2021 um 24% auf 25,40 USD steigen. Dies wäre der höchste Jahresdurchschnitt seit 2012. Hier finden Sie die Pressemitteilung und hier entsprechendes Präsentationsmaterial.© Redaktion GoldSeiten.de