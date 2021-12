Société Générale: Goldausblick für die erste Jahreshälfte 2022  3 Szenarien

Wie forexlive.com berichtet, hat Société Générale drei Szenarien für die mögliche Entwicklung der Goldpreise in der ersten Jahreshälfte 2022 veröffentlicht. Es folgt eine Zusammenfassung dieser Szenarien und ihre von den Analysten angenommene Wahrscheinlichkeit:• Basisszenario für 2Q22 (Wahrscheinlichkeit von 50%); Gold bei 1.900 $/oz:Gold habe im Jahr 2021 trotz niedriger Zinsen und hoher Inflation nur geringfügig zugelegt, was nichts Gutes für die Aussichten des Metalls verheiße.Die Zinsstrategen der Bank erwarten keine Zinserhöhungen der Federal Reserve vor 2Q22. In Verbindung mit der über dem Konsens liegenden Inflationsprognose der Ökonomen deute dies auf negative Realzinsen hin; eine perfekte Mischung für Gold.Die Bestände der börsengehandelten Fonds lägen nur 11,6% unter ihrem jüngsten Rekord und damit immer noch weit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Dies deute darauf hin, dass die Käufe sich in Grenzen halten dürften, wodurch der Anstieg der Goldpreise im zweiten Quartal 2022 auf 1.900 $/Unze begrenzt sein dürfte.• Positivszenario für die Wirtschaft für 2Q22 (Wahrscheinlichkeit von 25%); Gold bei 1.700 $/oz:Das positive Wirtschaftsszenario wäre für Gold bearisch, da es davon ausgeht, dass die neuen Covid-Stämme durch hohe Impfraten und medikamentöse Behandlungen wirksam bekämpft werden. Dies würde die Risikoaversion verringern, vor allem aber zu einer Lockerung der Beschränkungen und damit zu einer höheren Dienstleistungsnutzung führen.• Negativszenario für die Wirtschaft für 2Q22 (Wahrscheinlichkeit von 25%); Gold bei 2.100 $/oz:Das wirtschaftliche Abwärtsszenario der Bank wäre positiv für Gold, da die Zentralbanken auf der ganzen Welt ihre Geldpolitik sehr akkommodierend halten müssten.© Redaktion GoldSeiten.de