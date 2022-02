Chris Vermeulen: Goldpreis wird auf 7.400 $ steigen

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Chris Vermeulen, dem Chefmarktstrategen bei TheTechnicalTraders.com, über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Edelmetalle. Vermeulen erklärt in dem Interview, dass sichere Anlagen wie Gold kurzfristig von den aktuellen geopolitischen Spannungen profitieren. Weiterhin bewege sich das Edelmetall nach wie vor in einem langfristigen technischen Aufwärtszyklus.Der Experte glaubt, dass Gold in einem Jahr die Marke von 2.700 $ und in fünf Jahren bis zu 7.400 $ erreichen wird. "Ich glaube, wir stehen vor einem ziemlich großen Superzyklus bei Edelmetallen. Ich denke, wir haben 2019 begonnen und das ist ungefähr ein Fünf-Jahres-Zyklus für Gold, und es war ein sehr hartes Jahr für Aktien, wir hatten einen sehr langen Bullenmarkt, ich denke, die Aktien steigen nun schon etwas zu lange," erklärt er. "Wenn die Aktienmärkte in die Endphase kommen, sehen wir, wie die Rohstoffe zum Leben erwachen".Vermeulen geht entsprechend davon aus, dass sich Rohstoffe und Aktien von Goldbergbauuntrnehmen in diesem Jahr besser entwickeln werden als der breite Aktienindex.Während der Dollar-Index traditionell eine umgekehrte Korrelation zu Gold aufweist, hat sich der DXY in den letzten drei Wochen gleichzeitig mit dem gelben Metall erholt. Vermeulen geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird: "Wir können immer noch beobachten, dass der Dollar und die Edelmetalle gemeinsam ansteigen. Beide werden von mir als sehr defensiv angesehen, als eine Art globaler Vermögenswert. Wenn die Menschen nervös werden, egal wo auf der Welt, dann werden sie liquidieren, und sie tendieren dazu, in den US-Dollar zu wechseln. Wir haben das immer wieder erlebt. Als Beispiel nennt er die große Finanzkrise von 2008.© Redaktion GoldSeiten.de