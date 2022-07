Jim Rickards  Trauen Sie dem Narrativ der Fed nicht

Dave Russell sprach für GoldCore TV jüngst mit Jim Rickards über die aktuellen Entwicklungen an den Märkten, bei den Edelmetallen und der Geldpolitik."Unterschätzen Sie nicht die Macht eines Narrativs", rät der Finanzexperte in Bezug auf die US-Wirtschaft. Selten sei es seiner Meinung nach eine gute Idee, der eigenen Regierung zu vertrauen. Laut Rickards ist das Narrativ einer gesunden Wirtschaft und niedriger Arbeitslosigkeit absolut unwahr. Das Weiße Haus versuche mit dieser Propaganda, die Bevölkerung zu täuschen. Tatsächlich könnte sich die USA bereits in einer Rezession befinden. Letztlich werde sich die Wahrheit zeigen: "Narrative sind stark, aber die Realität ist stärker".In Bezug auf den Krieg in Osteuropa erklärt er, dass die Inflation und die Preissteigerungen weltweit nicht auf Russlands Einmarsch in die Ukraine zurückzuführen seien. Weiterhin glaube er nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könne. Seiner Meinung nach werden jedoch mehr Menschen durch die durch den Krieg entstehenden massiven Hungersnöte sterben als durch die Waffen im Krieg.© Redaktion GoldSeiten.de