Defla S - Computertechnische Entspannung

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung spitzen sich zu.Die FED therapiert Mangel an Gütern mit drakonischen Zinserhöhungen. Das ließ den USD in Rekordhöhen steigen.6 Monate dauert der permanente Welt-Ausnahmezustand nun schon und da ist es kein Wunder, dass Handelsroboter großer Marktteilnehmer bereits darauf umprogrammiert wurden, SIMPLIFIZIERT USD rauf → verkaufe alles Andere zu exekutieren. Umgekehrt führt eine solche Programmierung zu USD runter → kaufe alles Andere.Nun beschloss die EZB in der abgelaufenen Woche eine Zinserhöhung um 0,75%-Punkte auf 1,25% um der Deflation der Gütermenge zu begegnen (Sie nennt es Inflationsbekämpfung der Geldmenge).Daraufhin stieg der EUR USD- Wechselkurs leicht anDieser EUR USD ist zu 57,6% verantwortlich für die Bewegungen des USD-Index. Der USD-Index ist das simpleste Instrument, um "Dollarstärke" zu messen und daher in simplen Programmierungen allgegenwärtig.Er sank in der abgelaufenen Woche und die Handelsroboter kauften daherAktienMetalle (hier Silber)Cryptosund das alles ohne sonstigen Grund.Diese Ermangelung eines Grundes sollte auch davor warnen, das schon also inherent bullisch zu werten, es war bloß eine Verschiebung der X-Achse auf den Charts, diesmal nach unten.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.