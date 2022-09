Die globale Krise ist da; Damm an den Finanzmärkten bricht bald  Bert Dohmen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Bert Dohmen über die Finanzmarktlage und Möglichkeiten, sich vor den aktuellen Entwicklungen zu schützen.Der Gründer und Präsident von Dohmen Capital Research erklärt in dem Gespräch, dass er die Bemühungen der Fed, die Inflation durch Zinsanhebungen zu senken, für vergeblich hält, da die Welt sich bereits im Anfangsstadium einer globalen Krise befinde.Dohmen fürchtet, dass der derzeitige Krieg zwischen Russland und der Ukraine der erste von vielen Konflikten ist, die in Zukunft aufkommen werden, während die globalen Finanzmärkte in Unordnung bleiben: "Es beginnt bereits. Wir werden mehr und mehr Weltkriege erleben. Diese Periode des Aufruhrs wird ein langfristiger Zyklus sein. Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Wir können das Geschehen nicht ändern, aber wir können uns schützen."Dohme ist der Meinung, dass Anleger ihre eigenen Recherchen anstellen sollten, anstatt sich bei ihren Entscheidungen auf das so genannte "Smart Geld" zu verlassen: "Sie wollen nicht 95% der Berater vertrauen. Sie wollen Geld machen, wenn es nach unten geht".Abschließend preist er Erdgasaktien als einen Sektor an, in dem man angesichts der heutigen galoppierenden Inflation lukrative Gewinne erzielen könne: "Darauf sollten Sie Ihren Schwerpunkt legen.[...] Sie werden eine Menge Geld verdienen, weil sie darauf ausgelegt sind, in Krisenzeiten zu steigen."© Redaktion GoldSeiten.de