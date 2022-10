Das Schlimmste steht uns noch bevor  Credit Suisse

Laut einer Meldung von Kitco News erwartet die Credit Suisse, dass die Zentralbanken weiter die Zinsen anheben werden, um die Inflation zu bekämpfen, während die Wirtschaft bereits durch Rezessionen geplagt werden.In ihrem jüngsten Wirtschaftsausblick erklärt die Bank, dass die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt durch die Straffungsmaßnahmen der Notenbanken gefährdet seien. "Höhere Zinsen in Kombination mit anhaltenden Schocks veranlassen uns, die BIP-Prognosen zu senken", heißt es in dem Bericht. "Der Euroraum und Großbritannien befinden sich in einer Rezession, China in einer Wachstumsrezession und die USA stehen kurz vor einer Rezession."Die Credit Suisse sieht das globale BIP in diesem Jahr bei 2,6% und im nächsten Jahr bei 1,6%. Für die Märkte bedeute dies, dass sich die Bedingungen für Aktien und risikobehaftete Vermögenswerte im Laufe des Jahres noch weiter verschlechtern werden.Die Bank warnt zudem vor zunehmenden Abwärtsrisiken für diese Prognosen: "Der steigende Anteil der Preiskategorien, die über den Inflationszielen der Zentralbanken liegen, zeigt, dass sich die Inflation von einer begrenzten Gruppe von Faktoren, die mit dem Angebotsschock zusammenhängen, auf eine allgemeinere Inflation ausweitet. Diese Ausweitung erfordert eine straffere Politik und schwächere Volkswirtschaften[...]."© Redaktion GoldSeiten.de