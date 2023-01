Russland und Iran erwägen goldgedeckten Stablecoin

Wie die russische Tageszeitung Vedomosti berichtet, erwägen die iranische Zentralbank und Russland die gemeinsame Schaffung eines bestimmten Token der persischen Region, um diesen als Zahlungsmittel anstelle des Dollars, des Rubels oder des iranischen Rial bei der Abwicklung des Außenhandels zu nutzen. Die Angaben stammen von Alexander Brazhnikov, Exekutivdirektor des russischen Verbandes der Kryptoindustrie und Blockchain. Laut Brazhnikov wäre der Coin an Gold gekoppelt.Die Gespräche wurden vom Duma-Abgeordneten Anton Tkatschow bestätigt, welcher Mitglied des Ausschusses für Informationspolitik, Informationstechnologie und Kommunikation ist, heißt es in der Meldung. Auf staatlicher Ebene würde das Thema aber erst dann aktiv diskutiert werden, wenn Kryptowährungen in Russland vollständig reguliert seien.Die vollständigen Regeln für die Verwendung von Kryptowährungen würden im Jahr 2023 erscheinen, berichtet die Webseite meduza.io. Die russische Zentralbank sei der Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel innerhalb des Landes gegenüber sehr kritisch eingestellt. Die Verwendung von Kryptowährungen bei Import- und Exporttransaktionen werde jedoch unterstützt.© Redaktion GoldSeiten.de