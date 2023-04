Eurizon SLJ Capital: USD erleidet "atemberaubenden Zusammenbruch" als Weltreservewährung

Laut Stephen Jen, CEO und Co-CIO von Eurizon SLJ Capital, müssen die Märkte dem Trend zur Entdollarisierung mehr Aufmerksamkeit schenken, da der Greenback seine Macht als Reservewährung schneller verliert, als viele Analysten es wahrnehmen, berichtet Kitco News . Der Verlust des Dollar als Reservewährung beschleunigte sich im vergangenen Jahr, als der Greenback als Teil des Sanktionspakets nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gegen Moskau eingesetzt wurde. Im Jahr 2022 sank der Anteil des USD als globale Reservewährung zehnmal schneller als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre, so Jen in einem Bericht."Der Dollar erlitt 2022 einen atemberaubenden Zusammenbruch seines Marktanteils als Reservewährung, vermutlich aufgrund der rigorosen Anwendung von Sanktionen", schrieb Jen. "Die außergewöhnlichen Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten gegen Russland haben große Reserveländer aufgeschreckt, von denen die meisten aus dem globalen Süden stammen." Nach Jens Berechnungen sank der Anteil des Dollar an den offiziellen globalen Reservewährungen von 73% im Jahr 2001 auf etwa 55% im Jahr 2021. Und im Jahr 2022 wird er auf 47% der gesamten globalen Reserven zurückgehen."Es liegt die Vermutung nahe, dass der Hauptgrund für den Einbruch des Reservestatus des USD im Jahr 2022 eine panische Reaktion auf die Gefährdung von Eigentumsrechten war. Was wir im Jahr 2022 erlebten, war eine Art 'Defund-the-Global-Police'-Moment, bei dem viele Reservemanager in der Welt mit dem Verhalten sowohl Russlands als auch der USA nicht einverstanden waren", so der Bericht. Außerdem heißt es weiter, dass Analysten diese Veränderungen nicht bemerken, weil der nominale Wert der Dollarbestände der Zentralbanken der Welt in der Regel in die Berechnungen einfließt und Veränderungen des Dollarkurses unberücksichtigt bleiben. "Bereinigt um diese Preisveränderungen hat der Dollar nach unseren Berechnungen seit 2016 rund 11% seines Marktanteils verloren und seit 2008 doppelt so viel", schrieb Jen.© Redaktion GoldSeiten.de