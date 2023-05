Lobo Tiggre: Diszipliniert bleiben, der Zahltag für Gold- und Silberaktien wird kommen

Charlotte McLeod sprach für Stansberry Research kürzlich mit Lobo Tiggre über die jüngste Entwicklung der Gold- und Silberpreise.Der Herausgeber und Gründer von IndependentSpeculator.com mahnt die Anleger angesichts des Chaos auf den allgemeinen Märkten zur Vorsicht: "Welche Variablen Sie auch immer betrachten, was auch immer Sie denken, was Gold heute antreibt – ich denke, das sollten wir das im Grunde beiseite lassen und auf die Makroebene schauen. Und das Makro ist meiner Meinung nach, dass wir auf eine Rezession zusteuern", erklärt er im Interview. "Das ist sehr positiv für Safe-Haven-Anlagen, zu denen Gold und Silber gehören."In Bezug auf die Aktien von Gold- und Silberunternehmen räumt er ein, dass deren Entwicklung derzeit frustrierend sein könne. Jedoch müsse man sich fragen, ob sich die Grundlage für die Spekulationen geändert habe. Sei dies nicht der Fall ist, bedeute ein rückläufiger Aktienkurs nicht unbedingt, dass es an der Zeit sei, zu verkaufen. Wer mit der Volatilität von Gold- und Silberaktien nicht zurechtkomme, könnte in Gold-ETFs eine Alternative finden, wenn auch eine mit deutlich geringerer Hebelwirkung.Der Experte bleibt optimistisch: "Wenn sich nicht die ganze Welt verändert hat, während wir nicht hingesehen haben, denke ich, dass wir den Zahltag (für Gold- und Silberaktien) erleben werden, und ich denke, es ist nicht sinnvoll, ungeduldig zu sein. Wenn wir überhaupt eine Kapitulation erleben, weil die Leute von den Aktien so genervt sind,[...] denke ich, dass disziplinierte Spekulanten die Aktien aus den schwächeren Händen nehmen werden".© Redaktion GoldSeiten.de