Chris Temple: Drei Dinge müssen geschehen, damit Gold nachhaltig steigt

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Netwrk kürzlich mit Chris Temple über die wirtschaftlichen Aussichten und die Entwicklung der Goldpreise.Der Gründer, Herausgeber und Verleger des National Investor erklärt in dem Gespräch, welche drei Faktoren den Preis des gelben Metalls nach oben treiben werden: "Meiner Meinung nach müssen drei Dinge ähnlich wie 2008 geschehen, damit es zu einem nachhaltigen Anstieg des Goldpreises kommt, der schließlich auch die Goldaktien mitreißen wird."Zunächst müsse die US-Notenbank umschwenken, nicht nur pausieren:"Irgendetwas muss sie dazu bringen zu sagen: 'Wir sind fertig. Und wir sind nicht nur fertig, sondern wir sind bereit, die Wirtschaft, das System oder was auch immer zu unterstützen' [...] das ist es, was wir von der Fed hören müssen, (und) da sind wir nicht nahe daran."Die zweite Komponente sei, dass die Wirtschaft stärker gebremst werden müsse, wenn die Fed umschwenke und mit dem Gelddrucken beginne. Der dritte Faktor sei, dass andere Wege/Alternativen für Investoren ausbleiben müssen – Ablenkungen müssten beseitigt werden."Wir müssen diese drei Dinge sehen", so Temple. "Ich glaube, dass sie kommen werden, aber nicht alle am gleichen Tag oder in der gleichen Woche. Und ich denke, dass es eher Monate als Jahre dauern wird, bis wir das sehen."Temple sprach zudem über Uran, welches derzeit die beste Chance sei. Während er nicht vorhersagt, wie hoch der Goldpreis steigen könnte, ist er sich bei den Uranpreisen sicher. "In den nächsten ein bis zwei Jahren – und das werde ich beziffern, denn ich habe eine viel bessere Vorstellung davon – werden wir innerhalb von zwei Jahren wieder einen Uranpreis von 100 US-Dollar pro Pfund sehen."