China verkauft die meisten US-Wertpapiere seit vier Jahren

Wie Bloomberg berichtet, haben Chinesische Investoren im August dieses Jahres so viele US-Anleihen und Aktien abgestoßen wie seit vier Jahren nicht mehr. Der Großteil der Verkäufe in Höhe von 21,2 Mrd. USD entfiel auf Staatsanleihen (wir haben berichtet ) und US-Aktien, wobei die Fonds in dem asiatischen Land auch ihre Bestände an Schuldtiteln von Agenturen reduzierten. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des US-Finanzministeriums hervor.Im August fiel der Onshore-Yuan gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit November, was Peking dazu veranlasste, die staatlichen Banken zu verstärkten Interventionen auf dem Devisenmarkt anzuweisen. "Dies könnte dazu dienen, einige Anleihebestände zu liquidieren, um US-Dollar-Geld zu erhalten, falls es später zur Verteidigung des Yuan durch Interventionsmaßnahmen benötigt wird", meint Gareth Berry, Währungs- und Zinsstratege bei der Macquarie Group Ltd. in Singapur. "Der gleiche Grund könnte auch der Grund für den Verkauf von Aktien sein".Den Daten zufolge verkauften chinesische Anleger im August US-Aktien im Rekordwert von 5,1 Milliarden Dollar. Während chinesische Fonds in diesem Jahr ihre Bestände an US-Staatsanleihen abgebaut haben, kauften sie jedoch US-Agenturanleihen in mehr oder weniger gleichem Umfang.© Redaktion GoldSeiten.de