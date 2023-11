Jim Rogers über Edelmetalle, Inflation und Rezession

Jim Rogers sprach in der Julia La Roche Show kürzlich über die Wirtschaft, die Märkte und darüber, wo er im aktuellen Umfeld Chancen für Investments sieht.Der Star-Investor glaubt, dass Gold und Silber in Zeiten historisch hoher Inflation und verbreiteter Rezessionssorgen andere Vermögenswerte in den Schatten stellen werden: "Wenn man sich in einer Welt befindet, in der die Preise steigen, möchte man die Dinge besitzen, die im Preis steigen".Der Mitbegründer des Quantum Fund und Soros Fund Management erklärte, dass schnell steigende Preise festverzinsliche Anlagen wie Anleihen weniger attraktiv machen. Die damit einhergehenden höheren Zinsen würden zudem oft den Aktienmarkt und den Immobiliensektor belasten.Rohstoffe wie Gold, Silber und Reis tendieren laut Rogers indes dazu, in inflationären Zeiten zu steigen, was sie zu einem "guten Ort macht, um die Situation zu überstehen und vielleicht sogar eine Menge Geld zu verdienen". Ihm zufolge ist Gold ein historischer Nutznießer steigender Preise und tobender Kriege, aber Silber sei heute die bessere Wette, da sein Preis viel stärker gedrückt sei.© Redaktion GoldSeiten.de