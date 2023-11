Gold: Investment des Jahres 2024  Gareth Soloway

Daniela Cambone sprach für ITM Trading kürzlich mit Gareth Soloway über dessen aktuelle Goldpreisprognose.Der technische Analyst zeigt anhand eines Goldcharts, dass der Goldpreis im Jahr 2024 knapp über 2.500 US-Dollar je Unze steigen könnte. Das gelbe Metall dürfte seiner Meinung nach im kommenden Jahr das am beste performende Asset sein.In Bezug auf die Fundamentaldaten von Gold erklärt Soloway, dass die Goldkäufe der Notenbanken alles verraten, was man wissen müsse: "Wenn man sich ansieht, was die Zentralbanken im letzten Jahr gekauft haben, dann haben sie das Boot mit Gold beladen. Sie sind diejenigen, die den Finger an den Druckerpressen haben. Wenn die Leute, die das Geld drucken, Gold kaufen, sollte man das logisch betrachten; es sagt einem alles, was man darüber wissen muss, wo ihr Denken ist."© Redaktion GoldSeiten.de