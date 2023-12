Lynette Zang: Raus aus den Banken!

Daniela Cambone sprach vergangene Woche zum Auftakt der Reihe "Ausblick 2024" mit Lynette Zang über die Prognosen für das kommende Jahr. Sie sprechen darüber, was im kommenden Jahr erwarten ist und wie man sich vor dem "wirtschaftlichen Blutbad" schützen kann.Zang geht davon aus, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr eine Kehrtwende vollziehen wird, aber was sie dazu veranlasst, könnte einer von mehreren Wendepunkten sein. "Es könnte ein Bankenzusammenbruch sein, aber auch eine Explosion auf den Anleihe- und Schatzmärkten. Ich meine, es gibt eine Menge schwarzer Schwäne, die überall herumfliegen", warnt sie.Sie ist zudem besorgt über das System und erinnert daran, dass die FDIC weniger Geld zur Verfügung hat als noch im März und April, als die ersten Banken zusammenbrachen.Zang weist darauf hin, dass Bankpannen viel häufiger auftreten als früher, und hier könnten die Probleme beim Zugriff auf das eigene Geld ins Spiel kommen. Sie geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und erwartet, dass es in Zukunft viel mehr solcher "Störungen" geben wird, die den Zugriff auf Giro-, Spar- und Brokerkonten verhindern.© Redaktion GoldSeiten.de