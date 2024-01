Goldpreis übersteigt 2.050 Dollar inmitten von Sicherer-Hafen-Nachfrage und Zinssenkungshoffnungen

Der Goldpreis stieg am Montag im asiatischen Handel und machte einen Großteil seiner Verluste vom Jahreswechsel wieder wett, da die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbelten, während die Händler weiterhin auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve warteten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall verzeichnete eine erhöhte Nachfrage, da der Konflikt zwischen den USA und der mit dem Iran verbündeten Houthi-Gruppe in der vergangenen Woche eskalierte und ein mögliches Übergreifen des Krieges zwischen Israel und der Hamas markierte.Gemischte US-Inflationsdaten führten auch dazu, dass Händler ihre Wetten darauf, dass die Fed bereits im März 2024 die Zinsen senken könnte, weitgehend aufrechterhielten, was den Dollar gedämpft hielt und einige Zuflüsse in zinssensitive Anlagen auslöste. Die Händler schienen ihre Erwartungen, dass die Fed die Zinsen im März um 25 Basispunkte senken wird, weitgehend aufrechtzuerhalten, zumindest laut dem CME-Fedwatch-Tool. Das Tool zeigte, dass die Händler eine Wahrscheinlichkeit von 70% für eine Zinssenkung im März einpreisen, während sie in der vergangenen Woche noch bei 64% gelegen hatte.Das Hauptaugenmerk lag nun auf einer Reihe von Reden von Fed-Vertretern in dieser Woche, die weitere Hinweise auf die Aussichten der Bank geben sollen. Mehrere Fed-Vertreter haben jedoch die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen heruntergespielt. Die Ungewissheit über die Entwicklung der US-Zinssätze dürfte den Goldpreis in nächster Zeit in einer Schwankungsbreite halten. Das gelbe Metall dürfte jedoch von jeder Senkung der Kreditzinsen in diesem Jahr profitieren.© Redaktion GoldSeiten.de