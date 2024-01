Mehr Malaysier wenden sich Gold zu, um Stabilität zu finden

Der Goldpreis ist eng mit dem globalen Geschehen verwoben, und eskalierende geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten und zwischen China und Taiwan, gehören zu den wichtigsten Faktoren, die das Edelmetall auf neue Höchststände treiben können, berichtet Business Times . "Der Goldpreis schien im vergangenen Jahr eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar aufzuweisen. Der jüngste Rückgang des US-Dollar hat den Weg für den Goldpreis geebnet, die Marke von 2.000 US-Dollar je Unze zu durchbrechen.""Sie wird teilweise auch durch die Angst vor einer durch die straffe Geldpolitik ausgelösten Rezession genährt", so der unabhängige Wirtschaftswissenschaftler Julian Suresh Sundaram. Historisch gesehen ist Gold ein sicherer Hafen und spiegelt die realen Anleiherenditen genau wider. Doch da die Anleger angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in Scharen zu dem Metall strömen, warnen Experten davor, die Opportunitätskosten des Besitzes von Gold ohne Rendite zu übersehen.Interessanterweise hatten Konflikte wie der Ukraine-Russland-Krieg und Unruhen in Afrika und Südamerika nur minimale Auswirkungen auf den Goldpreis, was den selektiven Einfluss geopolitischer Ereignisse auf seinen Wert unterstreicht. Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten wenden sich immer mehr malaysische Anleger dem Gold zu, um Stabilität zu gewinnen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Habib Group, Datuk Seri Meer Sadik Habib. Er betonte, dass Veränderungen des US-Dollar und der Zinssätze zu Schwankungen des Goldpreises führen können."Der Preis steht in direktem Zusammenhang mit dem internationalen Markt, insbesondere mit den USA. Inflationsängste aufgrund globaler Spannungen spielen eine wichtige Rolle." Meer Sadik wies auf die Kriege zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und Gaza als Schlüsselfaktoren für die Volatilität hin. Er sagte, in Malaysia diene Gold sowohl als lukratives Investment als auch als kultureller Schmuck. Trotz des Anstiegs des Goldpreises wählten die Malaysier Goldbullion als strategische Anlagemöglichkeit, so Meer Sadik. Er geht davon aus, dass der Goldpreis in diesem Jahr stabil bleiben oder weiter steigen wird.© Redaktion GoldSeiten.de