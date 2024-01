Zinssenkungen bereits eingepreist: Mögliches Risiko für Goldanleger  Erik Norland CME Group

Da der Goldpreis zukünftige Inflations- und Zinsänderungen so gut vorhersagt, könnten Anleger, die auf eine große Rally des gelben Edelmetalls setzen, wenn die Fed 2024 die Zinsen senkt, enttäuscht werden, so Erik Norland, Executive Director und Chief Economist der CME Group, in einem Bericht von Kitco News "Gold wird oft als Absicherung gegen die Inflation angepriesen, aber ist das wirklich der Fall? Der Anstieg des Goldpreises von 2001 bis 2011 fiel mit einer stabilen Kerninflation von rund 2% zusammen. Im Gegensatz dazu hat sich der Goldpreis zwischen 2021 und 2023, als die US-Wirtschaft den stärksten Inflationsanstieg seit den späten 1970er und frühen 1980er Jahren erlebte, kaum bewegt", meint Norland. "Wenn nicht die Inflation, was treibt Gold dann wirklich an? Und was sollten Anleger in den Jahren 2024 und 2025 erwarten?"Er erklärt, dass beispielsweise die Käufe der Zentralbanken den Goldpreis schon immer beeinflusst haben. Seit der globalen Finanzkrise 2008 haben Zentralbanken immer mehr Gold gekauft und es als Währung oder Reservewährung betrachtet. Weder steigende Zinssätze noch die Umkehrung der quantitativen Lockerung (QE) haben diese Bedenken zerstreut.Norland zufolge wird der Goldpreis in der Regel von steigenden Zinserwartungen beeinflusst, da Edelmetalle keine Zinsen zahlen. Dies und die Stärke des US-Dollars haben den Goldpreis wahrscheinlich gedämpft, als die Fed die Zinsen anhob. Seit 2015 bestehe eine starke negative Korrelation zwischen dem Goldpreis und den täglichen Veränderungen der zweijährigen Fed Funds Futures. Auch wenn es zwischen 2021 und 2023 keine inflationsbedingte Rally gab, stelle Gold immer noch eine gute Absicherung gegen Inflation dar, da es die kommende Inflation vorwegnimmt.Der Goldpreis erreichte im Dezember ein neues Allzeithoch, was laut Norland darauf hindeutet, dass das Edelmetall eher "vorhersagt" als reagiert. Der Anstieg des Goldpreises ist eine Reaktion auf die Aussicht auf sinkende Zinsen bis 2024 und 2025.Während die US-Notenbank eine Zinssenkung um 75 Basispunkte bis 2024 signalisiert hat, erwarten die Märkte eine drastischere Senkung um rund 200 Basispunkte, wobei die erste Zinssenkung bereits im März erwartet wird. Norland warnt jedoch davor, dass der Goldpreis mögliche Inflations- und Zinsänderungen bereits eingepreist habe, was für Goldanleger ein Risiko darstelle, da die Gewinne aus diesen Reaktionen verloren gehen könnten. Um den Goldpreis weiter nach oben zu treiben, müssten die Zinssenkungen über die bereits eingepreisten 200 Basispunkte hinausgehen, was bedeutet, dass die Fed die Zinsen möglicherweise bis Mitte 2025 auf unter 3% senken müsste.Da die Zinssenkungen bereits zu einem großen Teil in den aktuellen Goldpreis eingeflossen sind, könnte die eigentliche treibende Kraft bis 2025 die Entwicklung der US-Wirtschaft selbst sein, so Norland. "Eine 'weiche Landung' mit minimalen Zinssenkungen in der Größenordnung von 75 Basispunkten, wie sie der Dotplot der Fed nahelegt, könnte sich als nachteilig für den Goldpreis erweisen", sagt Norland. "Umgekehrt könnte ein wirtschaftlicher Abschwung mit mehr Zinssenkungen als derzeit erwartet den Goldpreis auf neue Rekordhöhen treiben."© Redaktion GoldSeiten.de