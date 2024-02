Gold beeindruckt und überrascht Anleger immer wieder

"Ich berichte seit mehr als zehn Jahren über die Edelmetallmärkte, und trotz all dieser Erfahrung hat der Markt immer noch das Potenzial, mich zu überraschen, und es gibt immer noch verborgene Ecken des Marktes, die es zu erkunden gilt", schreibt Kitco News ' Neils Christensen in einem Kommentar.Diese Woche war ein Beispiel dafür, dass Gold und Silber trotz der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank, die die Zinsen auf dem höchsten Stand seit fast 20 Jahren hält, stark bleiben, so Christensen. Obwohl die Federal Reserve signalisiert hat, dass sie eine Zinssenkung in diesem Jahr plant, bestehe keine Eile. Dies wurde durch den jüngsten US-Wirtschaftsbericht untermauert, der zeigte, dass im letzten Monat 353.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Löhne um 0,6 Prozent stiegen. Aufgrund dieser positiven Daten haben die Märkte die Erwartungen an eine Zinssenkung im März und im Mai reduziert und sehen nur noch eine 20-prozentige Chance dafür.Trotz steigender Aktienmärkte hat der Goldpreis die Widerstandsmarke von 2.050 $ pro Feinunze überwunden und ist in der vergangenen Woche um fast 1 Prozent gestiegen. Der Bericht über globale Trends zum Jahresende/vierten Quartal des World Gold Council zeigte eine Rekordnachfrage von 4.899 Tonnen Gold im Jahr 2023, die hauptsächlich auf Käufe von Zentralbanken und außerbörsliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Ohne Berücksichtigung der undurchsichtigen OTC-Märkte ist die Goldnachfrage im Vergleich zu 2022 jedoch um 5% zurückgegangen.Die Analysten der WGC betonten, dass die starke Performance des Goldpreises auf eine gesunde Nachfrage seitens der Anleger auf den intransparenten OTC- und anderen Märkten hindeute. Die Hauptgründe für diese Entwicklung waren die Vermeidung einer Rezession in den USA, die anhaltende Schwäche und Volatilität von Vermögenswerten in China sowie die weltweiten geopolitischen Spannungen. Dennoch verfehlten die Zentralbanken ihren Rekord aus dem Jahr 2022 um 45 Tonnen, obwohl sie im vergangenen Jahr immer noch 1.037 Tonnen Gold kauften.Letzte Woche lieferte Nicky Shiels, Leiterin der Metallstrategie bei MKS PAMP, einem Anbieter von finanziellen und physischen Handelsdienstleistungen, eine interessante Analyse der WGC-Studie, fügt Christensen hinzu. Sie stellte fest, dass die Käufe der Zentralbanken 25 Mal höher waren als die bekannten Abflüsse von Investoren. "Die Gesamtnettozuflüsse von +32 Mio. Unzen ([Zentralbank] +33,3 Mio. Unzen abzüglich der Abflüsse von Anlegern -1,4 Mio. Unzen) sind 1) die viertgrößten in diesem Datensatz, die offensichtlich von der Zentralbanknachfrage getragen werden, und 2) dürften sich in einer Goldpreisentwicklung von 12,1% im Jahr 2023 niederschlagen, was genau dem Wert des letzten Jahres entspricht", stellt die Analystin in ihrer Notiz fest.Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Zentralbanken im dritten Jahr in Folge mehr als 1.000 Tonnen Gold kaufen werden, geht das WGC davon aus, dass die Nachfrage weiterhin dem Zehnjahresdurchschnitt entsprechen wird, fasst Christensen zusammen. Die Analysten stellen fest, dass sich die Gründe für die Diversifizierung der Zentralbanken in Gold nicht geändert haben und dies auch in naher Zukunft nicht der Fall sein wird. Auf die Frage "Was können wir angesichts der langweiligen Preisentwicklung im Januar für den Rest des Jahres von Gold erwarten?", antwortet er, "Führende Marktanalysten, die von der LBMA befragt wurden, gehen davon aus, dass der Goldpreis in diesem Jahr mit einem Durchschnittspreis von 2.059 $ pro Unze neue Rekordhöhen erreichen wird, was einem Anstieg von 6,1% gegenüber dem Durchschnittspreis des letzten Jahres entspricht."© Redaktion GoldSeiten.de