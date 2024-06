Keine Veränderungen beim SPDR-Bestand in KW22

Der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Trust blieb über die gesamte 22. Kalenderwoche unverändert. Die von einem Feiertag verkürzte Woche hielt den Bestand des vorangegangenen Freitags und konnte auch durch wichtige Inflationsdaten am Freitag vorerst nicht motiviert werden.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 832,21 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es ebenfalls 832,21 Tonnen. Auch dazwischen zeigte sich keine Änderung der Bestandszahlen. Einzig der Preis je Unze verzeichnete etwas Bewegung. So nahm er letzte Woche zunächst über das lange Wochenende in Amerika zu, verlor dann wieder etwas an Kraft und endete die Woche bei 2348,25 Dollar, ein Plus von 5,55 Dollar pro Unze im Vergleich zur Vorwoche.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 28. Mai: 832,21 Tonnen• 29. Mai: 832,21 Tonnen• 30. Mai: 832,21 Tonnen• 31. Mai: 832,21 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de