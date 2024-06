Goldpreis stieg nach positivem US-Verbraucherpreisindex

Der Goldpreis erfuhr einen neuen Auftrieb, da die Verbraucherpreise im Mai stärker als erwartet gesunken sind, was der US-Notenbank nach Ansicht einiger Ökonomen etwas Spielraum für Zinssenkungen in diesem Jahr geben könnte,heißt es in einem Artikel von Kitco News . Der Verbraucherpreisindex (CPI) blieb im vergangenen Monat unverändert, nachdem er im April um 0,3% gestiegen war, teilte das US Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mit. Die jüngsten Inflationsdaten fielen schwächer aus als erwartet, da Ökonomen mit einem Anstieg von 0,1% gerechnet hatten.Außerdem stieg dem Bericht zufolge die jährliche Kerninflation auf 3,4%. Damit liegt die Inflation zwar immer noch über der Zielmarke der US-Notenbank von 2%, hat sich aber gegenüber dem Anstieg von 3,6% im letzten Monat verlangsamt. Ökonomen hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Der Goldmarkt verzeichnete im Vorfeld des Berichts einige leichte Käufe und legte in einer ersten Reaktion auf die Inflationsdaten wieder bullisches Momentum zu.Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone, meinte gestern im Vorfeld der Fed-Sitzung: "Der US-CPI für Mai dürfte dem FOMC ein gewisses Maß an Zuversicht geben, dass sich die Inflation wieder in Richtung des 2%-Ziels bewegt, da der Gesamt-CPI zum ersten Mal seit Juni letzten Jahres auf Monatsbasis unverändert blieb. Darüber hinaus ist der Kern-CPI auf Jahresbasis weiter gesunken und hat mit 3,4% den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht."Adam Button, Leiter der Devisenstrategie bei Forexlive.com, sagte, dass die Märkte nach den Inflationsdaten zwei Zinssenkungen in diesem Jahr vollständig eingepreist hätten, mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Senkung im September.© Redaktion GoldSeiten.de