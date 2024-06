Goldpreis stabil  Blick auf Inflationsdaten

Der Goldpreis gab am Freitag im asiatischen Handel leicht nach und bewegte sich weitgehend innerhalb der Handelsspanne, da sich die Händler im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten, die sich auf die Zinsen auswirken könnten, weiterhin auf den Dollar konzentrierten, wie Investing.com berichtet. Das gelbe Metall erholte sich am Donnerstag etwas, nachdem es zu Wochenbeginn unter die Unterstützung bei 2.300 $ gefallen war. Es blieb jedoch in einer engen Handelsspanne um diese Marke.Gold notierte den Großteil des Juni in einer engen Handelsspanne, da die Unsicherheit über die Entwicklung der US-Zinsen zunahm. Während einige Daten auf eine Verlangsamung der US-Wirtschaft hindeuteten, warnten US-Notenbanker davor, dass die anhaltende Inflation eine Zinssenkung verzögern könnte. Aus diesem Grund lag das Hauptaugenmerk am Freitag auf den Daten zum PCE-Preisindex (persönliche Konsumausgaben). Er ist der bevorzugte Inflationsindikator der Fed und wird voraussichtlich zeigen, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Jahresziel der Zentralbank von 2% liegt.Auch die anderen Edelmetalle bewegten sich am Freitag innerhalb einer Bandbreite, konnten aber im zweiten Quartal einige Gewinne verbuchen. Die Erwartung von Zinssenkungen trieb die Metallmärkte im zweiten Quartal etwas nach oben. Allerdings bauten die Händler einen Großteil dieser Wetten bis Juni wieder ab, so dass die meisten Metalle ihre Quartalsgewinne wieder abgaben.© Redaktion GoldSeiten.de