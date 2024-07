Zeichen stehen günstig für Gold  Anleger halten Positionen

In der neuesten Ausgabe von Metals Focus ' Precious Metals Weekly schreiben die Experten, dass nach einer kurzen Verschnaufpause im Juni sich die Goldpreisrally im Juli fortsetzte. Von einem Eröffnungskurs von unter 2.300 $ erreichte der Goldpreis schnell wieder die 2.400 $-Marke, bevor er am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 2.483 $ erreichte. Metals Focus geht davon aus, dass das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld für Goldanlagen günstig bleibt, was dem gelben Metall im weiteren Jahresverlauf zu neuen Höchstständen verhelfen wird.Der jüngste Anstieg des Goldpreises war vor allem auf die wachsende Erwartung zurückzuführen, dass die US-Notenbank nach dem unerwarteten Rückgang der US-Verbraucherpreise im vergangenen Monat im September mit Zinssenkungen beginnen würde. Dies und Anzeichen für eine Verlangsamung am Arbeitsmarkt verstärkten die Ansicht, dass der Disinflationstrend wieder auf dem richtigen Weg ist und die Fed einen weiteren Schritt in Richtung Zinssenkungen macht. Infolgedessen fiel der Dollar auf ein Dreimonatstief, was tendenziell für Goldanlagen spricht.Dazu trug auch der Attentatsversuch auf den ehemaligen Präsidenten Trump am Wochenende bei. Gold hat bereits in den vergangenen Jahren von einem zunehmend volatilen geopolitischen Umfeld profitiert. Mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen hat die Furcht vor Instabilität in den USA und weltweit sichere Häfen wie Gold begünstigt. Darüber hinaus könnten die Steuersenkungen und die Handelszölle befürwortende Einstellung des ehemaligen Präsidenten letztlich zu einem höheren Staatsdefizit und einer höheren Inflation führen.Darüber hinaus zögern diejenigen, die Long-Positionen halten, trotz des Rekordpreises, diese aufzulösen, schreibt Metals Focus. Dies spiegele sich auch darin wider, dass die professionellen Anleger bei verschiedenen Goldanlageprodukten wieder Nettozuflüsse verzeichneten, im Gegensatz zu 2023 und Anfang 2024, als ihre Aktivitäten sehr unterschiedlich waren. Bei den CME-Futures hielten sich die Gewinnmitnahmen trotz der Rekordpreise in Grenzen, und auch das Interesse an Leerverkäufen des gelben Metalls hielt sich in Grenzen. Die Managed-Money-Positionen verharrten daher in den letzten Wochen in der Nähe der Vierjahreshochs.© Redaktion GoldSeiten.de