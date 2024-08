WGC: Zentralbankkäufe kaum verändert im Juni  China schweigt weiter

© World Gold Council

Der World Gold Council hat am Freitag die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Zentralbanken weltweit veröffentlicht. Für einen Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten von Ende Juni 2024 berücksichtigt. Der Trend der Zentralbanken als Goldkäufer hat sich zwar fortgesetzt, ist jedoch nach wie vor schwächer. Die offiziellen Bestände stiegen netto um 12 Tonnen, 2 Tonnen mehr als im Vormonat. Brutto kauften die Banken etwa 31 Tonnen.Die Zentralbanken Usbekistans und Indiens waren im Juni die größten Käufer. Sie erhöhten ihre Bestände um jeweils 9 Tonnen auf insgesamt 365,2 bzw. 840,8 Tonnen Gold. An zweiter Stelle lag die polnische Zentralbank mit einem Zuwachs von 4 Tonnen Gold. An dritter Stelle lag Katar mit rund 3 Tonnen. Weitere Käufer waren die Tschechische Republik und Jordanien mit jeweils 2 Tonnen sowie die Türkei, die im Juni nur 1 Tonne Gold erwarb.Die Zentralbank von Kasachstan verkaufte im Juni 6 Tonnen Gold. Übertroffen wurde sie nur noch von Singapur, das 12 Tonnen verkaufte. Die People's Bank of China hingegen meldete den zweiten Monat in Folge keine Veränderung ihrer Bestände.© Redaktion GoldSeiten.de