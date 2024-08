UBS: Rohstoffe positiv bewertet; Edelmetalle auf Übergewichten hochgestuft

Laut Investing.com bleiben die Analysten von UBS Global Research für den Rohstoffsektor positiv gestimmt und halten an ihrem mittelfristig positiven Ausblick fest. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie betont sie die starken Diversifikationsvorteile, die Rohstoffe gegenüber traditionellen Anleihen- und Aktienportfolios bieten.Trotz uneinheitlicher Wirtschaftsdaten und schwächerer Marktsignale hat die UBS beschlossen, ihre Top-Down-Allokation niedrig zu halten und den Edelmetallsektor überzugewichten. Ausschlaggebend dafür seien Faktoren wie die anhaltende Nachfrage aus den Schwellenländern, globale Initiativen zur Senkung der CO2-Emissionen und die anhaltende strukturelle Unterinvestition in verschiedenen Sektoren, die die Rohstoffpreise in den kommenden Jahren stützen dürften.Die Experten der UBS empfehlen einen dynamischen Ansatz für Rohstoffanlagen, bei dem die Anpassungsfähigkeit an das makroökonomische Umfeld, die Sektorauswahl und die Optimierung der Cash Collateral-Renditen im Vordergrund stehen. Sie unterstreichen ihren positiven Ausblick für Rohstoffe und sind der Ansicht, dass Edelmetalle im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld eine überzeugende Anlage darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de