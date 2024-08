Türkische Goldnachfrage treibt italienische Schmuckexporte

Ein sprunghafter Anstieg der Goldnachfrage aus der inflationsgeplagten Türkei hat die Schmuckexporte aus der italienischen Industrieregion Arezzo in der Toskana angekurbelt und einen Rückgang der Lederwarenverkäufe aus dem nahe gelegenen Florenz ausgeglichen, wie laut Reuters aus am Montag veröffentlichten Daten hervorgeht.Die Nachfrage aus der Türkei, wo die Inflation im Juli bei 61,8% lag, ließ die Schmuckexporte aus der Region Arezzo im ersten Quartal des Jahres um 133% gegenüber dem Vorjahr steigen, wie aus einem Bericht von Intesa Sanpaolo über die italienischen Industriegebiete hervorgeht. Die Exporte aus den beiden anderen italienischen Schmuckdistrikten, der nordöstlichen Region Vicenza und Valenza Po im Piemont, sind ebenfalls gestiegen.Die Exporte aus der Schmuckregion Arezzo beliefen sich im ersten Quartal auf 1,8 Milliarden Euro, gegenüber 800 Millionen im Vorjahr, so Intesa. Dies ist eine gute Nachricht für die toskanische Wirtschaft, die von der weltweiten Verlangsamung der Nachfrage nach Luxusgütern hart getroffen wurde. Die Exporte von Lederwaren aus der Region Florenz gingen im ersten Quartal beispielsweise um 23% auf 1,35 Milliarden Euro zurück.© Redaktion GoldSeiten.de