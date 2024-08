John McCluskey: Plötzlich spricht jeder über Gold

John A. McCluskey, Präsident und CEO von Alamos Gold, stellt in einem Interview mit Kitco Mining fest, dass Gold endlich die Aufmerksamkeit der Mainstream-Presse erhält. Alamos Gold ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent, der drei Minen in Nordamerika betreibt: die Minen Young-Davidson und Island Gold im Norden von Ontario sowie die Mine Mulatos im mexikanischen Bundesstaat Sonora.In Bezug auf Gold im Allgemeinen sagte McCluskey, dass die Anleger beginnen, sich für das Metall zu interessieren. Der Goldpreis habe mehrere Allzeithochs erreicht und vor kurzem die Marke von 2.500 Dollar überschritten."Ich habe in der letzten Woche wahrscheinlich mehr Artikel über Gold gelesen als in den letzten drei Monaten", sagte McCluskey. "Obwohl der Goldpreis stieg, wurde er von der Presse weitgehend ignoriert. Und plötzlich hat die Financial Times einen Artikel über Gold, das Wall Street Journal hat einen Artikel über Gold. Plötzlich redet jeder über Gold." McCluskey spekuliert, dass 2.500 Dollar die "[…] magische Zahl ist, auf die alle gewartet haben".© Redaktion GoldSeiten.de