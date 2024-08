BofA: Gold outperformt US-Tech-Aktien, Anleger sollten weiter kaufen

Anleger sollten Gold kaufen, auch wenn das Metall um Rekordpreise schwankt, so der Investmentstratege der Bank of America, Michael Hartnett, wie Business Insider berichtet. In einer am Donnerstag veröffentlichten Notiz sagte Hartnett, Investoren sollten "tun, was die Zentralbanken tun: Gold kaufen". Hartnetts Kommentare kommen inmitten einer Rekordrally des Edelmetalls, bei der der Goldpreis seit Jahresbeginn um rund 20% gestiegen ist, damit den S&P 500 um einige Prozentpunkte überflügelt und sich besser als Technologieaktien entwickelt hat.Hartnett stellte fest, dass Gold der einzige Vermögenswert ist, der sich besser entwickelt als US-Technologieaktien. Der verwirrende Faktor hinter der Goldrally sei, dass die Anleger nicht hinter Gold her waren. Stattdessen habe Gold in diesem Jahr bisher Nettoabflüsse in Höhe von 2,5 Mrd. USD verzeichnet, was bedeutet, dass die Anleger während der Rekordrally des Edelmetalls Gewinne mitgenommen haben.Dies bedeute auch, dass die Goldkäufe von einer anderen Marktgruppe stammten. Das Nebeneinander von Goldpreisen auf Rekordniveau und negativen Abflüssen könne "nur durch beispiellose Zentralbankkäufe erklärt werden", meinte Hartnett und fügte hinzu, dass die chinesische Zentralbank im Jahr 2023 der größte Goldkäufer gewesen sei. "Gold ist jetzt die zweitgrößte Währungsreserve (16,1% gegenüber 15,6% in Euro) und weist eine der niedrigsten Korrelationen zu Aktien unter allen Anlageklassen auf", so Hartnett.© Redaktion GoldSeiten.de