Visual Capitalist: Die Silberproduktionskosten von 2021-2023

In einer Grafik der Website Visual Capitalist werden die Produktionskosten für Silber in insgesamt fünf verschiedenen Regionen der Welt für die Jahre 2021 bis 2023 dargestellt. Daraus geht hervor, dass Nordamerika in den letzten Jahren der teuerste Standort war. Dort liegen die All-in Sustaining Costs (AISC) im Jahr 2023 bei durchschnittlich 19,44 $ pro Unze. Bei einem Durchschnittspreis von 23,31 $ pro Unze verblieb den nordamerikanischen Silberproduzenten somit ein Gewinn von 3,87 $ pro Unze. Der Artikel macht vor allem die Aufwertung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und die hohe Inflation für die hohen Kosten verantwortlich.In den Jahren 2021 und 2022 stellte die Region Ozeanien wahrscheinlich den attraktivsten Standort für die Silberproduktion dar. Hier konnten die Unternehmen die AISC durch die Produktion und den Verkauf von Nebenprodukten wie Blei und Zink ausgleichen und 2021 sogar einen Gewinn von zusätzlichen 2,90 $ erzielen. Im Jahr 2023, so Visual Capitalist, hätten vor allem die nachlassende Inflation und die Abschwächung des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar zu einem Anstieg der AISC geführt.Die weltweit niedrigsten AISC wurden zuletzt in Asien gemessen. Dort beliefen sich die Gesamtkosten pro Unze Silber im Jahr 2023 auf 8,91 $, mit minimalen Produktionskosten von 0,56 $ pro Unze und zusätzlichen Kosten von 8,35 $ unter anderem für Verwaltung, Betriebskosten und Exploration. Der Trend der AISC ist in allen Regionen steigend, wie die Grafik zeigt. Visual Capitalist weist auch darauf hin, dass der Silberpreis im Jahr 2024 mit Preisen von bisher 30 $ pro Unze und mehr den höchsten Durchschnitt der letzten zehn Jahre erreicht hat.© Redaktion GoldSeiten.de