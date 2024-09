Libyen vereitelt Schmuggel von 100 kg Gold & 1,5 Mio. Euro

Die libysche Behörde für Innere Sicherheit hat am Samstag bekannt gegeben, dass sie bei der Sicherheitskontrolle eines internationalen Fluges am Flughafen Misrata einen Schmuggelversuch mit 100 Kilogramm Gold und 1,5 Millionen Euro vereitelt hat. Wie die Behörde auf ihrer verifizierten Facebook-Seite mitteilte, wurden die Goldbarren in drei Koffern gefunden, während sich das Geld in einem Koffer befand, heißt es bei der Arab Weekly Die Koffer seien bei der Sicherheitskontrolle eines Fluges von Misrata in die Türkei entdeckt worden, teilten die Ermittler mit. Misrata ist eine Hafenstadt rund 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis. Es wurde hinzugefügt, dass "die Verantwortlichen für diese Koffer verhaftet wurden".Im Mai gab die Generalstaatsanwaltschaft in Tripolis bekannt, dass sie die Verhaftung des Generaldirektors der Zollbehörde und anderer Beamter des internationalen Flughafens von Misrata wegen Verschwörung zum Schmuggel von fast 26.000 Kilogramm Gold angeordnet habe, so der Artikel.© Redaktion GoldSeiten.de