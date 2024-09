Goldpreis bleibt auf Rekordhöhe in Erwartung von Wirtschaftsdaten

Der Goldpreis stabilisierte sich am Donnerstag im asiatischen Handel in der Nähe seines Rekordhochs, da sich die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell richtete, während gleichzeitig wichtige US-Wirtschaftsdaten ausstehen, wie Investing.com berichtet. Bei den Industriemetallen stabilisierten sich die Kupferpreise nach einem jüngsten Anstieg auf ein Zweimonatshoch, da sich die Stimmung in Bezug auf weitere Konjunkturmaßnahmen im wichtigsten Importland China abkühlte.Die Metallmärkte gerieten durch den über Nacht wieder erstarkten Dollar unter Druck, da der Greenback von über Einjahrestiefs aufgrund anhaltender Spekulationen über weitere Zinssenkungen der Fed nach der Zinssenkung um 50 Basispunkte in der vergangenen Woche nach oben kletterte.Mehrere Fed-Vertreter erklärten in dieser Woche, dass sie die übermäßige Zinssenkung der Fed in der vergangenen Woche unterstützen. Sie gaben jedoch gemischte Signale, wie die Fed die Zinsen weiter senken will. Die Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte markiert den Beginn eines Zinssenkungszyklus, von dem die Analysten der Citi insgesamt 125 Basispunkte bis zum Jahresende erwarten.Die Fed hat jedoch signalisiert, dass sie bei weiteren Lockerungen vor allem datengetrieben vorgehen wird. In diesem Zusammenhang werden am Donnerstag die revidierten Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet. Die Daten zum PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures) werden am Freitag erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de