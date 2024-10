Russland plant Ausbau der Edelmetallreserven über Gold hinaus

Laut Medienberichten der vergangenen Woche will die russische Regierung in den nächsten drei Jahren 51 Milliarden Rubel (535,5 Millionen Dollar) ausgeben, um ihre Edelmetallreserven aufzustocken, berichtet Kitco News . Die Berichte stützen sich auf einen Posten im Haushaltsentwurf der Regierung, der am 30. September veröffentlicht wurde. Während Gold bisher ein wichtiger Bestandteil der Währungsreserven war, deutet der Vorschlag darauf hin, dass die russische Regierung ihre Reserven auf Silber und Platingruppenmetalle ausweiten möchte."Die Bildung einer Reserve von verarbeiteten Edelmetallen als Teil des russischen Staatsfonds wird dazu beitragen, einen ausgeglichenen föderalen Haushalt und eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten sowie die industriellen Bedürfnisse der Russischen Föderation im Notfall zu decken", wird das Finanzministerium in einem von Interfax aus dem Russischen übersetzten Artikel zitiert.Willem Middelkoop, Gründer des Commodity Discovery Fund, war der erste, der den Bericht in den sozialen Medien kommentierte. Obwohl 60% der Silbernachfrage auf industrielle Anwendungen entfalle, sollten Anleger die Rolle von Silber als Geldwert nicht völlig außer Acht lassen, so der Experte. "Russland wird sich auch bewusst sein, dass Silber über die COMEX-Futures manipuliert wird, und es würde mich nicht überraschen, wenn es auch einen monetären Aspekt gibt (der Druck auf das Papier-Silbersystem ausübt)", sagte er in einem Kommentar gegenüber Kitco News.Die neuen strategischen Edelmetallreserven stehen im Einklang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Aussichten Russlands. Letzten Monat sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass Moskau eine Beschränkung des Exports kritischer Metalle wie Uran, Titan und Nickel in Erwägung ziehen sollte, und unterstrich damit die Bedeutung, die das Land der Kontrolle wichtiger Ressourcen beimisst.© Redaktion GoldSeiten.de