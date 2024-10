USGS: US-Goldproduktion im Juli fast unverändert  Preis pro Unze nahm weiter zu

Die US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte kürzlich die aktuellen Zahlen zur Goldminenproduktion in den USA für Juli 2024. Demnach ist die Produktion im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Im Juli 2024 wurden insgesamt 13.100 Kilogramm Gold gefördert, nach 12.900 Kilogramm im Juni, was jedoch 8% unter der Produktion vom Juli 2023 liegt.Das Tagesvolumen lag bei 424 Kilogramm pro Tag, im Juni waren es 430 Kilogramm pro Tag. Das Tagesvolumen für das gesamte Jahr 2023 lag bei durchschnittlich 466 Kilogramm pro Tag.Der von Engelhard Industries ermittelte Durchschnittspreis für Gold lag bei 2.396,73 Dollar je Unze und damit 66,52 Dollar über dem Preis im Juni.© Redaktion GoldSeiten.de