Korea: Handelsvolumen am Goldmarkt im Jahresvergleich um 74% gestiegen

Die koreanische Börse (KRX) gab am 3. November bekannt, dass das Handelsvolumen auf dem Goldmarkt bis Ende letzten Monats im Vergleich zum Gesamtvolumen des Vorjahres um mehr als 74% gestiegen ist, wobei der Großteil der Transaktionen auf Privatanleger entfiel. Der Goldpreis an der KRX kletterte auf ein Rekordhoch, was auf den raschen Anstieg des Wechselkurses und die verstärkte Nachfrage nach sicheren Anlagen zurückzuführen ist. Der Preis pro Gramm stieg um 47% von 86.940 Won (63,40 $) zu Beginn des Jahres auf 127.590 Won (92,80 $) am Ende des letzten Monats. Dies geht aus einem Bericht von Business Korea hervor.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen erreichte im Oktober 23,2 Milliarden Won, was einem Anstieg von 344% gegenüber dem Jahresbeginn entspricht. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen stieg im gleichen Zeitraum um 21% auf durchschnittlich 187 Kilogramm. Nach Anlegertypen machten Privatanleger mit 43% den größten Anteil aus, gefolgt von institutionellen Anlegern mit 37% und dem Handel mit Sachwerten mit 19%.Ein KRX-Vertreter sagte: "Angesichts der anhaltenden Präferenz für sichere Häfen ist die Beteiligung am KRX-Goldmarkt stetig gestiegen, was den Status von Gold als wichtige Anlagemöglichkeit stärkt. Wir sind bestrebt, Transparenz und Fairness im Goldhandel zu gewährleisten. Zu diesem Zweck verstärken wir die Kommunikation mit den Marktteilnehmern, einschließlich Finanzinvestoren, Edelmetallunternehmen und Einzelanlegern, und gehen aktiv auf alle Probleme ein, die bei Transaktionen auftreten können."© Redaktion GoldSeiten.de