Republikanische Siege sind kurzfristig nicht gut für Gold

Der Goldpreis fiel auf 2.643 $ pro Unze, den niedrigsten Stand seit 19 Tagen, und der Dollar legte zu, als klar wurde, dass Trump wieder US-Präsident werden würde, schreibt Heraeus in seinem Precious Appraisal. Am Tag des Wahlsiegs von Donald Trump legte der Dollar-Index gegenüber den meisten anderen wichtigen Währungen um mehr als 1% zu. Nach dem Wahlsieg Trumps im Jahr 2016 fiel der Preis des gelben Metalls um 11,6%.Diese Abwärtsreaktion sei nicht allein auf den Wahlsieg Trumps zurückzuführen gewesen, heißt es. Seit 1976 fiel der Goldpreis nach der Wahl einer republikanischen Regierung innerhalb von 60 Tagen um durchschnittlich 4,5%, während er nach einem demokratischen Wahlsieg um durchschnittlich 3,8% stieg. Die wahrscheinliche Kontrolle des Repräsentantenhauses und die bestätigte republikanische Kontrolle des Senats erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer konservativen Wirtschaftspolitik und verringern die Unsicherheit über die geopolitische Richtung, nicht aber über die Details, so Heraeus.Als sicherer Hafen tendiert Gold in einem extrem unsicheren Umfeld nach oben. Die wahrscheinliche Einführung von Importzöllen und Steuersenkungen könnte jedoch die Inflation anheizen und das Staatsdefizit erhöhen. Der Zinssenkungspfad der US-Notenbank, der am Donnerstag um die erwarteten 25 Basispunkte angepasst wurde, könnte verlangsamt oder geändert werden, wenn die Inflation steigt. Dies würde die Nachfrage nach sicheren Häfen auf etwas längere Sicht stützen.© Redaktion GoldSeiten.de