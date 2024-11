Gold fällt wegen Dollarstärke nahe 2-Monatstief

Der Goldpreis weitete seine Verluste am Donnerstag aus und näherte sich aufgrund des starken US-Dollars einem Zweimonatstief, während die Anleger auf die US-Konjunkturdaten im späteren Tagesverlauf warteten, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank geben sollten, berichtet Reuters . "Seit dem Wahlsieg von Donald Trump sind die Goldbullen angesichts des starken Dollars in Stocken geraten", bemerkte Han Tan, leitender Marktanalyst bei der Exinity Group.Der US-Dollar verharrte in der Nähe seines Jahreshochs, was Gold für Käufer aus Übersee teurer machte. Auch die Renditen von Staatsanleihen stiegen, was zusätzlichen Druck ausübte. Die Märkte lehnten Gold als Absicherung gegen Inflation ab, obwohl Trumps Politik die Inflation in den USA erhöhen könnte, so Tan. Ökonomen glauben, dass Trumps Zollpläne die Inflation anheizen würden, was den Zinserhöhungszyklus der Fed verlangsamen könnte, heißt es bei Reuters. Investoren warten auf die Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) für Oktober später am Tag. Es wird ein Anstieg um 0,2% im Monatsvergleich erwartet.Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass sich der Rückgang der Inflation seit Mitte des Jahres verlangsamt hat, was zu weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank im nächsten Jahr führen könnte. "Die Preise tendieren nach unten, was darauf hindeutet, dass der Goldpreis wahrscheinlich auf ein niedrigeres Niveau fallen wird. Die nächste wichtige Marke, die es zu beachten gilt, liegt bei 2.555 $, und wenn der Rückgang anhält, könnten die Preise die Marke von 2.520 $ testen", sagte Brian Lan, Geschäftsführer des in Singapur ansässigen Händlers GoldSilver Central.© Redaktion GoldSeiten.de