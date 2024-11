Goldpreis fällt nach Wochenhoch wegen Dollar-Stärke

Der US-Dollar hat sich von seinem Wochentief erholt. Eine stärkere US-Währung macht Goldbullion für ausländische Käufer teurer. Der aktuelle Rückgang des Goldpreises kann auf Gewinnmitnahmen und einen stärkeren Dollar zurückgeführt werden, aber die Entwicklungen in der Russland-Ukraine-Situation sind entscheidend und sollten genau beobachtet werden, sagte Zain Vawda, Marktanalyst bei MarketPulse von OANDA, laut einem Beitrag von Reuters Der russische Präsident Wladimir Putin senkte die Schwelle für einen Nuklearschlag als Reaktion auf ein breiteres Spektrum von Angriffen, nachdem Washington Berichten zufolge der Ukraine erlaubt hatte, mit US-Waffen tief in Russland zuzuschlagen.In der Zwischenzeit stehen in dieser Woche mehrere Ansprachen von Fed-Vertretern an, die Aufschluss über die weitere Zinsentwicklung geben könnten. Händler sehen eine 59,1-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember und eine 40,9-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Beibehaltung der Zinsen. "Eine Pause bei den Zinssenkungen der Fed im Dezember könnte den Goldpreis kurzfristig dämpfen, aber der sich abschwächende geldpolitische Zyklus, die makroökonomische und geopolitische Unsicherheit und die gesunde physische Nachfrage werden die positive Stimmung am Goldmarkt aufrechterhalten", so ANZ in einer Mitteilung. Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten und die Erwartung einer inflationsfördernden Politik der Republikaner haben die Aussichten auf anhaltend hohe Zinsen erhöht.© Redaktion GoldSeiten.de