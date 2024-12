Goldpreis stabil in schwachem Jahresendgeschäft auf dem Weg zu fulminantem Jahresgewinn

Der Goldpreis blieb am Dienstag im asiatischen Handel beim Jahresendgeschäft weitgehend unverändert, obwohl er sich dank der Zinssenkungen der US-Notenbank auf dem Weg zu einem fulminanten Jahresgewinn befand, schreibt Investing.com . Der Goldhandel ist zum Jahresende in der Regel durch geringe Volumina und gedrückte Preise gekennzeichnet, da viele institutionelle Trader und Marktteilnehmer ihre Bücher vor der Urlaubssaison schließen.Aufgrund der übermäßigen Zinssenkungen der Fed im Laufe des Jahres und der geopolitischen Spannungen rund um den Globus stieg das gelbe Metall im Jahr 2024 um mehr als 26%. Während der Goldpreis fast das ganze Jahr über stieg, wirkte die Sitzung der US-Notenbank im Dezember wie ein Dämpfer, da sie weniger Zinssenkungen für das kommende Jahr signalisierte. Die Entscheidungsträger sagten nur zwei weitere Zinssenkungen bis 2025 voraus, während Experten vier Zinssenkungen erwartet hatten, da die hartnäckige Inflation nach wie vor ein großes Problem darstellt, heißt es.Der Goldpreis war nach der Fed-Sitzung stark gefallen und hat sich seither verhalten entwickelt, was die vorsichtigen Aussichten für das kommende Jahr widerspiegelt. Da weniger Zinssenkungen erwartet werden, ist der Dollar weiter gestiegen, was Druck auf den Goldpreis ausübt. Ein stärkerer Dollar belastet den Goldpreis, da er das gelbe Metall für Käufer in anderen Währungen teurer macht.© Redaktion GoldSeiten.de